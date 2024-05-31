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Зінченко оцінив суперників на Євро-2024

Олександр Булава — 31 травня, 20:03
Зінченко оцінив суперників на Євро-2024

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко вважає, що рівень команд на чемпіонаті Європи вирівнявся.

Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"У мене завжди на першому місці будуть командні досягнення, результати та цілі. Нам, як команді, потрібно підготуватися до Євро. Всі ми розуміємо, що це дуже важливий турнір.

Ми можемо подарувати багато емоцій нашим уболівальникам та військовим, які боронять нашу неньку. Завдяки їм ми можемо вирушити на Євро і показати свою найкращу гру.

Наша група? На папері це одне, а на футбольному полі це зовсім інше. В останні роки рівень збірних більш-менш вирівнюється і переможе та збірна, яка підготується якнайкраще. Саме це я бажаю нашій збірній" — сказав Зінченко.

Напередодні збірна України провела перше тренування в Німеччині.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко

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