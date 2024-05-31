Зінченко оцінив суперників на Євро-2024

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко вважає, що рівень команд на чемпіонаті Європи вирівнявся.

Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.



"У мене завжди на першому місці будуть командні досягнення, результати та цілі. Нам, як команді, потрібно підготуватися до Євро. Всі ми розуміємо, що це дуже важливий турнір.

Ми можемо подарувати багато емоцій нашим уболівальникам та військовим, які боронять нашу неньку. Завдяки їм ми можемо вирушити на Євро і показати свою найкращу гру.

Наша група? На папері це одне, а на футбольному полі це зовсім інше. В останні роки рівень збірних більш-менш вирівнюється і переможе та збірна, яка підготується якнайкраще. Саме це я бажаю нашій збірній" — сказав Зінченко.