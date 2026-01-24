Українська правда
Злива у Туреччині: Оболонь скасувала свій перший спаринг на зборах

Катерина Лисянська — 24 січня 2026, 13:02
Київська Оболонь не зможе провести запланований на 24 січня товариський матч проти болгарського Ботєва через негоду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контрольна зустріч мала розпочатися о 12:00, проте організатори та клуб прийняли рішення про скасування гри.

Причиною стали залиті поля у турецькому Белеку, які закрили для використання після потужної зливи.

Наступні спаринги у команди заплановані на 28 січня. Оболонь проведе одразу два матчі проти клубів із Косова: Приштини та Феронікелі.

Нагадаємо, що нещодавно Оболонь підписала захисника Інгульця Олександра Жовтенка.

