Злива у Туреччині: Оболонь скасувала свій перший спаринг на зборах

Київська Оболонь не зможе провести запланований на 24 січня товариський матч проти болгарського Ботєва через негоду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контрольна зустріч мала розпочатися о 12:00, проте організатори та клуб прийняли рішення про скасування гри.

Причиною стали залиті поля у турецькому Белеку, які закрили для використання після потужної зливи.

Наступні спаринги у команди заплановані на 28 січня. Оболонь проведе одразу два матчі проти клубів із Косова: Приштини та Феронікелі.

Нагадаємо, що нещодавно Оболонь підписала захисника Інгульця Олександра Жовтенка.