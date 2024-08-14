Усик провів тренування із командою Шахтар Сталеві
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав тренування команди Шахтар Сталеві.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Тренування відбулося на базі спорткомплексу "Святошин". Олександр познайомився з тренерами й гравцями команди та подякував воїнам, які ціною власного здоров’я зупинили ворога і захистили Україну під час повномасштабного вторгнення. Також спортивний директор клубу Даріо Срна подарував Усику іменну футболку у класичних кольорах доннечан.
Зазначимо, що Шахтар Сталеві — це команда військових з ампутованими кінцівками, створена клубом на початку лютого 2024 року. Раніше "гірники" провели спільне тренування українських команд з футболу серед людей з ампутованими кінцівками.