Усик провів тренування із командою Шахтар Сталеві

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав тренування команди Шахтар Сталеві.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тренування відбулося на базі спорткомплексу "Святошин". Олександр познайомився з тренерами й гравцями команди та подякував воїнам, які ціною власного здоров’я зупинили ворога і захистили Україну під час повномасштабного вторгнення. Також спортивний директор клубу Даріо Срна подарував Усику іменну футболку у класичних кольорах доннечан.