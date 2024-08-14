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Усик провів тренування із командою Шахтар Сталеві

Андрій Яросименко — 14 серпня, 15:26
Усик провів тренування із командою Шахтар Сталеві

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав тренування команди Шахтар Сталеві.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тренування відбулося на базі спорткомплексу "Святошин". Олександр познайомився з тренерами й гравцями команди та подякував воїнам, які ціною власного здоров’я зупинили ворога і захистили Україну під час повномасштабного вторгнення. Також спортивний директор клубу Даріо Срна подарував Усику іменну футболку у класичних кольорах доннечан.

Зазначимо, що Шахтар Сталеві — це команда військових з ампутованими кінцівками, створена клубом на початку лютого 2024 року. Раніше "гірники" провели спільне тренування українських команд з футболу серед людей з ампутованими кінцівками.
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