Шахтар провів спільне тренування українських команд з ампфутболу

Шахтаря провів спільне тренування українських команд з футболу серед людей з ампутованими кінцівками

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

У гості до колективу Шахтар Сталеві завітали гравці з Покрова АМП Львів та учасники й учасниці команди, яка тренується за підтримки УАФ.

Капітан донецької команди з футболу серед людей з ампутованими кінцівками Іван Горулько вважає, що заняття спортом допомагають у реабілітації військових:

"Заняття спортом дуже допомагають у реабілітації, адже військові звикли завжди бути в тонусі, і футбол цьому сприяє. Товариський матч дозволив продемонструвати свої навички та поділитися важливим досвідом. Сподіваюся, що ампфутбол популяризуватиметься та незабаром у нас створиться чемпіонат. Також хочеться, щоб рівень розвитку ампфутболу в Україні був на рівні європейських країн, де цей вид спорту доволі популярний".

Головний тренер Шахтаря Сталеві закликає футбольну спільноту створювати команди для людей з ампутованими кінцівками та популяризувати цей футбольний напрямок в Україні:

"Безумовно, такі ініціативи дуже важливі. Ми продовжуємо комплектування команди та чекаємо на нових гравців. Потрібно популяризувати ампфутбол в Україні, заохочувати більше клубів створювати команди. Сподіваємося, у майбутньому в нас буде чемпіонат. Це дуже позитивно вплине на футболістів, адже вони отримають не тільки тренувальний, але й змагальний досвід. Наші гравці мали велике бажання провести товариський матч.

Раніше були лише двосторонки, а цього разу до нас приїхали гості з інших команд, і ця зустріч принесла велику користь гравцям. Футболісти продемонстрували, що попри всі труднощі потрібно рухатися вперед. Війна в Україні триває, кількість військових та цивільних з ампутаціями зростає. Шахтар закликає українську футбольну спільноту і спортивні організації створювати команди для людей з ампутованими кінцівками, адже серед них багато тих, хто ціною власного здоров’я захищає Україну від підступного ворога та як ніхто потребує підтримки", — підсумував Білько.

Зазначається, що присутніми також були гравці національної збірної України серед людей з ампутованими кінцівками, які вже наступного тижня вирушають до Франції для участі в чемпіонаті Європи. Команду Шахтар Сталеві у складі збірної представлятиме Ярослав Полєжаєв.