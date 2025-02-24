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Михайленко: З дитинства мріяв забивати за Динамо

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 07:10
Михайленко: З дитинства мріяв забивати за Динамо
Микола Михайленко
Динамо Київ

Півзахисник Динамо Микола Михайленко прокоментував перемогу своєї команди над Карпатами в матчі 18 туру УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба "білло-синіх".

"Треба віддати належне тим людям, які готували поле. Як для цієї пори року, то газон справді в хорошому стані. Приємно було грати у футбол, навіть зараз.

Мій гол? Дуже щасливий, тому що я в Динамо з дитинства й завжди мріяв грати та забивати за рідну команду. Найголовніше, що ми здобули перемогу, і я допоміг команді перемогти.

Забитий м'яч Ваната я вважаю окрасою матчу. Майстерність на дуже високому рівні: як він прибрав суперника та як пробив – це дорогого коштує", – розповів Михайленко.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі київський колектив набрав 46 очок та продовжує лідирувати в чемпіонаті України.

У наступному поєдинку Динамо зіграє проти Ворскли – матч відбудеться 28 лютого.

Раніше повідомлялось, що київський клуб підпише новий контракт з футболістом, яким цікавився Вулвергемптон.

Динамо Київ Карпати Чемпіонат України, УПЛ Микола Михайленко

Динамо Київ

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