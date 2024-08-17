Караваєв: Ярмоленко травить, що якби Золотий м'яч давали за липень-серпень, то я кожного року забирав би його

Фланговий захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував прохід Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Своїми думками досвідчений футболіст поділився у коментарі для УПЛ-ТБ.

"Ще по зборах і в Києві і в Австрії було видно, що ми маємо дуже великий потенціал. Є, над чим працювати, але треба бути сфокусованим на роботі.

Пропущений гол на останній секунді у першій грі? Читав думки експертів, дехто теж вважав, що цей гол міг або надломити нас, або навпаки допомогти нам грати більше на результат.

Команді було прикро, але ми розуміли, за рахунок чого можемо пройти цього суперника. Знали, що якщо будемо давати швидкість і грати в свою дисципліновану гру, то зможемо пройти далі", — сказав Караваєв.