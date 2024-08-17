Караваєв: Ярмоленко травить, що якби Золотий м'яч давали за липень-серпень, то я кожного року забирав би його
Фланговий захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував прохід Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Своїми думками досвідчений футболіст поділився у коментарі для УПЛ-ТБ.
"Ще по зборах і в Києві і в Австрії було видно, що ми маємо дуже великий потенціал. Є, над чим працювати, але треба бути сфокусованим на роботі.
Пропущений гол на останній секунді у першій грі? Читав думки експертів, дехто теж вважав, що цей гол міг або надломити нас, або навпаки допомогти нам грати більше на результат.
Команді було прикро, але ми розуміли, за рахунок чого можемо пройти цього суперника. Знали, що якщо будемо давати швидкість і грати в свою дисципліновану гру, то зможемо пройти далі", — сказав Караваєв.
Олександр також прокоментував свій вдалий період. 32-річний гравець за 4 матчі Ліги чемпіонів забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
"Мене Ярмоленко постійно травить, що якби Золотий мʼяч давали за виступ у липні, серпні і на початку вересня, то я кожного року забирав би його.
Зазвичай період після зборів для мене виходить найбільш вдалим. На зборах ти готуєш свій організм до сезону і входиш сфокусованим", — зізнався він.
Нагадаємо, у вирішальній стадії кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 "біло-сині" зіграють проти австрійського Зальцбурга.