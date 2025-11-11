Денисов порівняв тренувальні бази Полісся та Динамо

Директор з медіа та спонсорства Полісся Олександр Денисов порівняв спортивну інфраструктуру своєї команди та Динамо.

Фахівець поспілкувався з Football Hub.

"Я думаю, за клубною інфраструктурою ми вже краще за Динамо. У них була дуже гарна база, але з часом вона вже не така свіжа як так, що побудував Геннадій Буткевич.

Шахтар? Немає сенсу про це говорити, клуб весь час війни працює без своєї бази та стадіону. З точки зору спортивності, наша база зараз найкраща в Україні. Є ще база Руха, але при всій повазі, тут більш масштабна історія з погляду відпочинку, розважального центру і так далі", – розповів Денисов.

Нагадаємо, що остання реконструкція клубної бази Динамо у Конча-Заспі відбулась у 2011-12 роках, а Полісся придбало ділянку та показало один з корпусів нової бази у 2023 році. У вересні цього року на базі "вовків" побували журналісти "Чемпіона".

Раніше Денисов заявив, що президент Полісся незадоволений рівнем суддівства в УПЛ.