Ознаки сп’яніння, дрібне хуліганство: патрульні розкрили подробиці затримання Алієва

Поліція розкрила подробиці затримання колишнього півзахисника Динамо та збірної України Олександра Алієва, зазначивши, що на затриманого склали кілька протоколів і на нього чекатиме суд.

Відповідна заява з'явилася на сторінці патрульних у Facebook.

"Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії – не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок", – пояснили правоохоронці.

Патрульні зазначили, що попередили обох фігурантів, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів.

"Аби перешкодити діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль. Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку. Надалі, рішення по справі прийматиме суд", – йдеться у повідомленні.

Так, на Алієва патрульні склали три протоколи: керування транспортним засобом у стані сп'яніння, дрібне хуліганство, рух смугою громадського транспорту.

На його пасажирку склали також три протоколи: дрібне хуліганство, поява у громадських місцях в пʼяному вигляді, завідомо неправдивий виклик спецслужб, адже вона викликала швидку, а коли медики прибули на місце події, повідомила, що їх допомоги не потребує.

Нагадаємо, Алієва затримали 12 квітня у центрі Києва. Разом із колишнім футболістом Динамо їхала жінка, яка залізла на капот патрульного Mitsubishi та не хотіла злазити з нього.

Пізніше сам колишній футболіст заперечував, що був у стані алкогольного сп'яніння.