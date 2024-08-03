Шандрук: За кількістю створених моментів Верес був ближчим до перемоги

Головний тренер Вереса Олег Шандрук вважає, що його команда була ближче до перемоги, ніж Карпати у першому турі Української Прем'єр ліги-2024/2025.

Про це він розповів на YouTube-каналі "УПЛ ТБ".

"За кількістю створених моментів Верес був ближчим до перемоги. На жаль, ми не реалізували їх. Не скажу, що їх було багато, але вони були небезпечними.

Відчуття, що команда ще повинна набрати форму є завжди. І зараз, і коли стартує друге коло. Оптимальної форми ще немає. І в нас, і в Карпат наприкінці гри трішечки впала інтенсивність. Ми на шляху до оптимальної форми. Це перший тур, було б дивно, якби ми показували найкращу фізичну форму.

Грою новачків в цілому задоволений, тому що показали цілісну гру, створили моменти, з яких могли забити", — сказав Шандрук.

Зазначимо, що рівненський Верес та львівські Карпати не визначили сильнішого в матчі 1 туру УПЛ-2024/2025. Матч завершився нульовою нічиєю.