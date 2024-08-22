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Шандрук: Металіст 1925 — хороша команда, не повірили перед матчем, що так впевнено виграємо

Руслан Травкін — 22 серпня, 23:57
Шандрук: Металіст 1925 — хороша команда, не повірили перед матчем, що так впевнено виграємо
Олег Шандрук
Верес

Наставник рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував успішну гру своїх підопічних у матчі з Металістом 1925.

Слова тренера цитує сайт команди.

"Металіст 1925 — дуже кваліфікована команда. Якби до гри хтось сказав, що результат буде таким — в це б важко вірилося. Але хлопці — молодці.

Напевно, на хід гри вплинули і наші два швидкі м’ячі. Також хвилин п’ятнадцять на старті другого тайму нам довелося перетерпіти, занадто низько сіли в оборону. Але після замін ми вирівняли гру і забили ще двічі. Тому, перемогли сьогодні заслужено.

Для нас зараз кожна гра важлива. Ми недобрали своїх очок у чемпіонаті, навіть попри непростий календар. Ця перемога була необхідною у психологічному плані. Тому ми серйозно налаштовувалися. І важливо було обіграти якісного суперника.

Наші два швидкі м’ячі стали ключовими у грі. Це великий бонус. Відчули впевненість, збили запал суперника. А в другому таймі було важливо витерпіти, не пропустити і знайти свої шанси. Що і сталося", — сказав Шандрук.

Зазначимо, Верес у матчі третього раунду Кубка України з футболу розгромив Металіст 1925 з рахунком 4:0.

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