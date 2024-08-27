Шандрук прокоментував виїзну перемогу Вереса над Колосом у 4 турі УПЛ

Наставник рівненського Вереса Олег Шандрук підбив підсумки гри 4 туру Української Прем'єр-ліги проти Колоса. Його підопічні здобули мінімальну перемогу (1:0).

Слова тренера цитує клубна пресслужба Вереса.

"Ми вперше перемогли Колос у матчі УПЛ, і я щасливий.Найперше — радий за наших футболістів. Вони творять історію, і я їм за це вдячний.

Коли Владислав Шарай на старті другого тайму почав набирати швидкість у центрі поля і сам побіг до воріт, я вірив, що він заб’є. Це вже третій м’яч для нього у цьому сезоні, і це теж дуже радує.

Наприкінці матчу Колос дещо притис нас до власних воріт. Зрозуміло, десь на підсвідомому рівні ми оберігали переможний рахунок. Звичайно, не хочеться так низько затискатися у власному штрафному майданчику. Ніхто цього насправді не хотів. Але психологія — велика штука. І підсвідомо ми все одно більше думали не про власні атаки, а про збереження рахунку.

Ми перемогли у двох матчах поспіль. Це додає позитиву. Завтра хлопці відпочинуть, а з середи ми починаємо підготовку до гри з Лівим Берегом. Розуміємо, що в домашніх стінах маємо порадувати власних вболівальників", — cказав Шандрук.