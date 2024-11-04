Тренер Вереса: Могли зіграти краще у матчі з Оболонню
Виконувач обов’язків головного тренера Вереса Олег Шандрук підсумував матч 12 туру Української Прем'єр-ліги з Оболонню (0:0).
Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.
"Якщо ми пройшли до чвертьфіналу у Кубку і не програли сьогодні у матчі чемпіонату - значить стратегічно правильно підійшли до цього двоматчевого протистояння. Команда прагне перемагати в усіх турнірах.
Щодо емоційної складової, я про це казав одразу після минулої гри, нам просто не вистачає необхідного досвіду. Проблема не в фізичній формі, чи в бракові часу для відновлення. Це теж потрібно пройти. Для європейських клубів грати кожні три-чотири дні - це нормально. Коли наші команди потрапляють у такий графік, це суто моя особиста думка, нам не вистачає необхідного досвіду. Саме тому, емоційно ми сьогодні були не на тому рівні, якого хотілося б.
Тому, ані результатом, ані якістю гри - я не задоволений. Ми могли зіграти краще. Ми не зіграли жахливо сьогодні, але хотіли більшого", – розповів тренер.
За словами Шандрука, його команда розуміла важливість результату матчу для київського клубу.
"Ми розуміли, що це ключова гра для Оболоні. Їм необхідна була перемога і вони саме на цю гру робили ставку. Погодні умови: вітер, холод. Специфічне сухе поле. Але ми теж створювали моменти. Мали хороші нагоди. Якби їх реалізували - могли б розраховувати на більше", – зазначив Шандрук.
Також тренер відповів на доцільність проведення матчу посеред дня у понеділок (гра розпочалась о 13:00).
"Гра посеред дня у понеділок? Погоджуюся із тим, що матчі у понеділок можна розпочинати ввечері. Єдине, я не дуже володію інформацією щодо повітряних тривог у столиці. В Рівному, наприклад, ми о 18:00 розпочинаємо матчі у будні дні. Це зручніше для вболівальників", – заявив Шандрук.
Після нічиї Верес з 12 очками перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату України. "Червоно-чорні" свій наступний матч зіграють10 листопада проти львівського Руха.