Саленко-старший: У сина хороший потенціал в Динамо

Ексгравець Динамо та низки європейських клубів Олег Саленко вважає, що з часом його син Роман зможе закріпитися в першій команді Динамо.

Про це він сказав у коментарі Sport.ua.

"Нарешті відбувся дебют сина у головній команді. І приємно, що результат матчу був хорошим. Ігрового часу він провів малувато, проте хоча б побігав трохи і відчув себе у грі головного Динамо. Зараз у Романа якраз такий період, коли він вже тренується з першою командою, і до цього вже все йшло. Зараз потрібен час, щоб чекати поетапних кроків у його динамівській кар’єрі. Він буде продовжувати грати за U-19 і поступово підходити до першої команди. Я розмовляв з тренерським штабом найближчого резерву щодо сина. У нього є можливість потрохи наближатися до головної команди, адже, як я гадаю, буде продаж гравців і з часом виникне необхідність оновлювати склад. У Романа потенціал хороший, до того ж, він ще молодий. Є перспектива", – сказав Саленко-старший.

Нагадаємо, Роман Саленко дебютував за Динамо, вийшовши на заміну в матчі 14 туру чемпіонату України проти Чорноморця. 19-річний півзахисник з’явився на полі на 90-й хвилині за рахунку 3:0 на користь киян, після чого одесити забили гол престижу.

Нагадаємо, Саленко-старший виступав за Динамо з 1989 по 1992 року. Після того Олег чимало пограв у Європі – зокрема, за Валенсію, Рейнджерс, Кордобу та інші команди.