Тренер пояснив спад гри лідера Динамо

Український тренер Олег Федорчук вважає, що півзахисник Динамо Микола Шапаренко перегорів через потенційний трансфер у європейський клуб.

Цитує тренера "Український футбол".

"Забагато нервів, треба грати холоднокровніше. Мені здається, що ця епопея з його ймовірним трансфером у європейський клуб зіграла свою негативну роль. Хочу помилятися, адже Шапаренко дуже хороший гравець, який може прогресувати. Із Судаковим, до речі, така ж проблема. Його слова про критиків? Гра Судакова – це і є критика. Просто від нього та Шапаренка очікують більшого", – заявив Федорчук.

Напередодні гравець відіграв 63 хвилини матчу з Ференцварошем (0:4). Аналітичний портал SofaScore оцінив його гру в 6,3 бала. В його активі 90% точних передач (38 з 42), 1 навіс та 2 довгих передачі з 5.

Зазначимо, що після поразки Динамо опустилося на останню ходинку в турнірній таблиці. Втім, у киян ще залишаються теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу. В наступних чотирьох турах "біло-сині" зустрінуться з Вікторією Пльзень, Реалом Сосьєдадом, Галатасараєм та РФШ.