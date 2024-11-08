Динамо опустилося на дно турнірної таблиці Ліги Європи

Після розгромної поразки від Ференцвароша Динамо опустилося на останнє місце в турнірній таблиці Ліги Європи.

Кияни не набрали жодного очка і не забили жодного голу в перших чотирьох. Маккабі Тель-Авів також програв усі матчі, але в ізраїльської команди краща різниця м’ячів (-9), ніж у Динамо (-10).

Для того, аби вийти в 1/16 фіналу, потрібно посісти як мінімум 24 місце, на якому наразі розташовується шведський Ельфсборг з чотирма очками.

У наступних чотирьох турах команда Олександра Шовковського зіграє з Вікторією Пльзень (16 місце), Реалом Сосьєдадом (25), Галатасараєм (3) та РФШ (32).

Одноосібним лідером залишився Лаціо. Команда Марко Бароні була близькою до втрати цього статусу, але завдяки голу Педро на 90+6 хвилині дотисла Порту і відстояла перше місце.

Рома Артема Довбика йде 20-ю, а Олімпіакос перебуває на 10 позиції.