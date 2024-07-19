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Федор: Нам ще пощастило в матчі проти Парагваю

Андрій Яросименко — 19 липня, 17:11
Федор: Нам ще пощастило в матчі проти Парагваю

Півзахисник олімпійської збірної України Олег Федор припускає, що команді пощастило в товариському матчі проти Парагваю (2:2).

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Дуже приємно вийти та забити, хоча незадоволений не тільки результатом, але й грою, вважаю що нас пробачили в деяких моментах, Парагвай мав ще можливості, щоб забивати, можливо нам навіть пощастило.

Такі матчі важливі для напрацювання малюнку гри, для розуміння і відчуття партнерів, а також, щоб відчути свій приблизний рівень у порівнянні з командами які також будуть виступати на Олімпіаді", — сказав футболіст.

Матч проти Парагваю для "синьо-жовтих" був другим перед початком Олімпійських ігор-2024. Раніше українці розписали мирову з Єгиптом.

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді у Франції відбудеться з 24 липня по 9 серпня. Команда Руслана Ротаня в стартовому поєдинку 24 липня зустрінеться з Іраком. Початок гри — о 20:00 за київським часом.

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.

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