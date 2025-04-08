Окан: Моурінью роздряпав мені обличчя нігтями

Головний тренер Галатасарая Окан Бурук висловив свою версію інциденту з Жозе Моурінью, в результаті якого впав після того, як наставник Фенербахче ущипнув його за носа.

Турецького фахівця цитує TV100.

"Мене вдарили. Хтось каже, що моє падіння було картинним, але я промовчу, бо не хочу, щоб про це ще довго говорили. Ніхто не очікує, що зазнає фізичного нападу, перебуваючи на цій посаді. Цей чоловік роздряпав мені обличчя нігтями! Він вчинив агресивно, і мені було боляче!

Якби я діяв по-іншому, мене б теж дискваліфікували. Якби я залишився на ногах, то мене, можливо, дискваліфікували б на 10 ігор. Я не вважаю за потрібне відповідати йому. Суперники можуть конфліктувати як на полі, так і за його межами. Я вважаю це нормальним. Але я з самого початку сезону розумів його наміри", – заявив Окан.