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Моуріньо отримав дискваліфікацію за скандальну витівку після матчу з Галатасараю

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 11:07
Моуріньо отримав дискваліфікацію за скандальну витівку після матчу з Галатасараю
Жозе Моурінью
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Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью отримав дискваліфікацію на три матчі та штраф у розмірі 292500 турецьких лір (5955 фунтів).

Про це повідомляє The Guardian.

Таке покарання 62-річний португальський фахівець отримав за свою витівку після матчу чвертьфіналу Кубку Туреччини проти Галатасарая (поразка 1:2). Він ущипнув за носа тренера суперників Окана Бурука.

Спочатку Моурінью загрожувало до 10 матчів дискваліфікації. Проте Дисциплінарний комітет професійного футболу (PFDK) заявив, що взяв до уваги провокативні дії самого Окана Бурука та трактував їх як пом’якшувальну обставину.

Наразі Фенербахче іде другим у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини із 6-очковим відставанням від Галатасарая та матчем у запасі.

Галатасарай Фенербахче Жозе Моурінью

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