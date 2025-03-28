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Верес розписав мирову з Інгульцем: огляд матчу УПЛ

Олександр Булава — 28 березня 2025, 16:33
Верес розписав мирову з Інгульцем: огляд матчу УПЛ
НК Верес

Рівненський Верес не зміг обіграти на виїзді Інгулець у межах 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ
22 тур, 28 березня

Інгулець – Верес 0:0

Інгулець: Паламарчук, Жовтенко, Малиш, Катрич, Дубілей (Бенедюк, 88), Лосенко (Гаджук, 78), Сад (Могильний, 78), П'ятов (Скороход, 88), Волохатий, Пушкарьов, Кисленко (Попов, 67). Запасні: Жилкін, Чабан, Фарасєєнко, Меленчук, Свистун, Дихтярук.

Верес: Кожухар – Куція (Протасевич, 27), Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров (Кльоц, 69), Харатін, Шарай (Сміян, 69), Дахновський, Степанюк (Годя, 83), Гайдучик. Запасні: Когут, Кулик, Чечер, Балаба, Баран, Венделл.

Попередження: Волохатий (23), Лосенко (68).

Нічия дозволила Інгульцю залишити останню сходинку. У них тепер 16 очок, Чорноморець має на 1 пункт менше. Верес із 29 балами перебуває на сьомому місці турнірної таблиці.

Нагадаємо, сьогодні також буде зіграний матч між ЛНЗ та Поліссям.

Верес Інгулець Чемпіонат України, УПЛ

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