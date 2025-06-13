Власник Нью-Йорк Джетс готовий придбати Крістал Пелес

Власник клубу НФЛ Нью-Йорк Джетс Вуді Джонсон готовий придбати Крістал Пелес.

Про це повідомили у The Guardian.

Бізнесмен запропонував Джону Текстору 190 мільйонів фунтів за його 43% акцій "склярів". Пропозиція Джонсона знайшла підтримку серед ради директорів Крістал Пелес і наразі знаходиться на розгляді у американського підприємця.

Зазначимо, що Текстор має продати клуб, якщо хочу забезбечити йому участь у Лізі Європи наступного сезону. Правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а Текстор володіє також і Ліоном.

Через те, що Ліон фінішував у чемпіонаті Франції вище за Крістал Пелес у чемпіонаті Англії (6 проти 12), то саме "орли" будуть виключені з Ліги Європи.

Нагадаємо, що у квітні частку в іншому англійському клубі, Евертоні, придбав головний тренер Даллас Маверікс Джейсон Кідд.