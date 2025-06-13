Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Власник Нью-Йорк Джетс готовий придбати Крістал Пелес

Володимир Максименко — 13 червня 2025, 09:20
Власник Нью-Йорк Джетс готовий придбати Крістал Пелес
Крістал Пелес
Getty Images

Власник клубу НФЛ Нью-Йорк Джетс Вуді Джонсон готовий придбати Крістал Пелес.

Про це повідомили у The Guardian.

Бізнесмен запропонував Джону Текстору 190 мільйонів фунтів за його 43% акцій "склярів". Пропозиція Джонсона знайшла підтримку серед ради директорів Крістал Пелес і наразі знаходиться на розгляді у американського підприємця.

Зазначимо, що Текстор має продати клуб, якщо хочу забезбечити йому участь у Лізі Європи наступного сезону. Правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а Текстор володіє також і Ліоном.

Через те, що Ліон фінішував у чемпіонаті Франції вище за Крістал Пелес у чемпіонаті Англії (6 проти 12), то саме "орли" будуть виключені з Ліги Європи.

Нагадаємо, що у квітні частку в іншому англійському клубі, Евертоні, придбав головний тренер Даллас Маверікс Джейсон Кідд.

Чемпіонат Англії, АПЛ Крістал Пелес Нью-Йорк Джетс

Крістал Пелес

Відомо, які клуби спостерігатимуть за двома гравцями збірної України на молодіжному Євро
Зірка НБА може допомогти клубу АПЛ з єврокубковою проблемою, ставши його співвласником
Челсі допоміг Англії встановити історичне трофейне досягнення
Евертон та Борнмут з асистами від українців здобули перемоги в заключному турі АПЛ сезону 2024/25
Борнмут із Забарним програв Манчестер Сіті у матчі з двома вилученнями

Останні новини