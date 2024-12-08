Ройс здобув трофей: Гелаксі стали шестиразовими чемпіонами МЛС

У ніч на 8 грудня відбувся фінал Major League Soccer, у якому зійшлися Лос-Анджелес Гелаксі та Нью-Йорк Ред Буллз.

Перемогу святкували каліфорнійці з рахунком 2:1.

Гелаксі за перші 14 хвилин забили двічі у ворота клубу з Нью-Йорку. Після цього м'яч перейшов під контроль Ред Буллз, але не можна сказати, що вони почали створювати момент за моментом.

На 28-й хвилині Ніліс таки відквитав один гол, але до фінального свистка рахунком не змінився. Для Гелаксі це вже шостий титул чемпіона МЛС, що є рекордним показником ліги.

Зазначимо, що титул здобув і Марко Ройс, який вийшов на поле за Гелаксі на 75-й хвилині.

МЛС – фінал-2024

8 грудня

Лос-Анджелес Гелаксі – Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Пейнтсіл (9), 2:0 – Йовельїч (13), 2:1 – Ніліс

Hot off the press ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/0CT4xfgley — LA Galaxy (@LAGalaxy) December 8, 2024

10 years in the making… pic.twitter.com/5NlwUpn1FJ — LA Galaxy (@LAGalaxy) December 8, 2024

The most storied franchise in the league 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/5Joby41IYi — LA Galaxy (@LAGalaxy) December 8, 2024