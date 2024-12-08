Ройс здобув трофей: Гелаксі стали шестиразовими чемпіонами МЛС
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У ніч на 8 грудня відбувся фінал Major League Soccer, у якому зійшлися Лос-Анджелес Гелаксі та Нью-Йорк Ред Буллз.
Перемогу святкували каліфорнійці з рахунком 2:1.
Гелаксі за перші 14 хвилин забили двічі у ворота клубу з Нью-Йорку. Після цього м'яч перейшов під контроль Ред Буллз, але не можна сказати, що вони почали створювати момент за моментом.
На 28-й хвилині Ніліс таки відквитав один гол, але до фінального свистка рахунком не змінився. Для Гелаксі це вже шостий титул чемпіона МЛС, що є рекордним показником ліги.
Зазначимо, що титул здобув і Марко Ройс, який вийшов на поле за Гелаксі на 75-й хвилині.
МЛС – фінал-2024
8 грудня
Лос-Анджелес Гелаксі – Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 – Пейнтсіл (9), 2:0 – Йовельїч (13), 2:1 – Ніліс