Рейнджерс призначив Мартіна головним тренером

Футбольний клуб Рейнджерс оголосив про призначення 39-річного англійця Рассела Мартіна на посаду головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Для мене велика честь бути призначеним головним тренером футбольного клубу Рейнджерс на початку цього захопливого нового розділу.

Я знаю, чого вимагає цей клуб. За час, проведений тут, я відчув, наскільки особливий цей клуб, його очікування, пристрасть та історію.

Тепер, повертаючись, я сповнений рішучості повернути успіх уболівальникам, гравцям та всім, хто в цьому клубі", – сказав він.