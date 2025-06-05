Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рейнджерс призначив Мартіна головним тренером

Руслан Травкін — 5 червня 2025, 11:09
Рейнджерс призначив Мартіна головним тренером
Расел Мартін
Рейнджерс

Футбольний клуб Рейнджерс оголосив про призначення 39-річного англійця Рассела Мартіна на посаду головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Для мене велика честь бути призначеним головним тренером футбольного клубу Рейнджерс на початку цього захопливого нового розділу.

Я знаю, чого вимагає цей клуб. За час, проведений тут, я відчув, наскільки особливий цей клуб, його очікування, пристрасть та історію.

Тепер, повертаючись, я сповнений рішучості повернути успіх уболівальникам, гравцям та всім, хто в цьому клубі", – сказав він.

Останнім його клубом був Саутгемптон, який він вивів із Чемпіоншипу до АПЛ. Також 39-річний фахівець тренував Свонсі та МК Донс.

За кар'єру гравця Мартін виступав за Пітерборо, Норвич, Волсон і МК Донс. У 2018 році виступав за Рейнджерс на правах оренди. Рассел провів 29 матчів за збірну Шотландії. 

Нагадаємо, чемпіонат Шотландії вчетверте поспіль виграв Селтік

Новий тренер Рейнджерс

Рейнджерс

Модрич може продовжити кар’єру в іменитому європейському клубі
Син Анчелотті може стати головним тренером Рейнджерс
Легенда Ліверпуля може знову очолити Рейнджерс
Іменитий клуб НХЛ звільнив титулованого тренера після двох років співпраці
Легендарного коментатора НХЛ провели на пенсію, визнавши першою зіркою у прощальному матчі

Останні новини