Рейнджерс призначив Мартіна головним тренером
Футбольний клуб Рейнджерс оголосив про призначення 39-річного англійця Рассела Мартіна на посаду головного тренера.
Про це повідомила клубна пресслужба.
"Для мене велика честь бути призначеним головним тренером футбольного клубу Рейнджерс на початку цього захопливого нового розділу.
Я знаю, чого вимагає цей клуб. За час, проведений тут, я відчув, наскільки особливий цей клуб, його очікування, пристрасть та історію.
Тепер, повертаючись, я сповнений рішучості повернути успіх уболівальникам, гравцям та всім, хто в цьому клубі", – сказав він.
Останнім його клубом був Саутгемптон, який він вивів із Чемпіоншипу до АПЛ. Також 39-річний фахівець тренував Свонсі та МК Донс.
За кар'єру гравця Мартін виступав за Пітерборо, Норвич, Волсон і МК Донс. У 2018 році виступав за Рейнджерс на правах оренди. Рассел провів 29 матчів за збірну Шотландії.
Нагадаємо, чемпіонат Шотландії вчетверте поспіль виграв Селтік.