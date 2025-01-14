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Найкращий бомбардир ЧС-2014 підписав контракт із мексиканським клубом

Руслан Травкін — 14 січня 2025, 03:33
Найкращий бомбардир ЧС-2014 підписав контракт із мексиканським клубом
Хамес Родрігес
Club León/Facebook

Зірковий колумбійський футболіст Хамес Родрігес став гравцем мексиканського Леона.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони погодили річний контракт. Він приєднався до команди на правах вільного агента.

Цей сезон 33-річний атакувальний хавбек починав у складі іспанського Райо Вальєкано, але розірвав контракт. Він лише два рази з семи виходив у стартовому складі, відігравши у сумі всього 205 хвилин. На його рахунку одна гольова передача та попередження.

Леон був заснований у 1943 році. За цей період команда з однойменного міста виграла 8 разів чемпіонат Мексики та 5 разів Кубок країни. 

Протягом кар'єри Родрігес грав за Енвігадо, Банфілд, Порту, Монако, Реал, Баварію, Евертон, Аль-Раян, Олімпіакос та Сан-Паулу. 

За збірну Колумбії на його рахунку 29 голів за 112 поєдинків. Найкраще йому вдався Чемпіонат світу 2014 року, коли він за 5 матчів відзначився 6 разів і став найкращим бомбардиром Мундіалю. 

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