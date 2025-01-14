Найкращий бомбардир ЧС-2014 підписав контракт із мексиканським клубом
Зірковий колумбійський футболіст Хамес Родрігес став гравцем мексиканського Леона.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Сторони погодили річний контракт. Він приєднався до команди на правах вільного агента.
Цей сезон 33-річний атакувальний хавбек починав у складі іспанського Райо Вальєкано, але розірвав контракт. Він лише два рази з семи виходив у стартовому складі, відігравши у сумі всього 205 хвилин. На його рахунку одна гольова передача та попередження.
Леон був заснований у 1943 році. За цей період команда з однойменного міста виграла 8 разів чемпіонат Мексики та 5 разів Кубок країни.
Протягом кар'єри Родрігес грав за Енвігадо, Банфілд, Порту, Монако, Реал, Баварію, Евертон, Аль-Раян, Олімпіакос та Сан-Паулу.
За збірну Колумбії на його рахунку 29 голів за 112 поєдинків. Найкраще йому вдався Чемпіонат світу 2014 року, коли він за 5 матчів відзначився 6 разів і став найкращим бомбардиром Мундіалю.