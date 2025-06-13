На війні загинув президент аматорського футзального клубу Ревера

Президент аматорського футзального клубу Ревера Микола Худевич загинув на війні проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

На момент загибелі Худевичу було 45 років. Він пішов захищати Україну після початку повномасштабного вторгнення.

"З глибоким болем повідомляємо, що на війні загинув президент нашого клубу – Микола Худевич. Наш близький друг. Керівник. Професіонал. Воїн. Надзвичайної доброти Людина. Бракує слів… Щиро співчуваємо рідним, близьким, усім, для кого ця втрата – особиста. У скорботі – вся команда. Схиляємо голови. Світла пам’ять, друже. Герої не вмирають", – йдеться у повідомленні івано-франківського клубу.

Напередодні стало відомо, що п'ятиразовий чемпіон України у складі Сокола Олександр Матвійчук був серйозно поранений на війні з Росією.

На початку 2025 року Міністерство молоді та спорту повідомило, що війна Росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів.