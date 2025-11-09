Одноклубника Трубіна та Судакова звинуватили у розповсюдженні порно з неповнолітніми

Атакувального півзахисника Бенфіка Андреаса Шельдерупа, за яку грають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, звинуватили у розповсюдження порно з неповнолітніми.

Про це повідомляє BBC.

Ймовірний епізод трапився, коли футболісту було 19 – тобто два роки тому. Норвежця звинуватили у тому, що він надіслав другу відповідний порнографічний контент.

Сам Шельдеруп своєї провини не заперечує та готовий співпрацювати з поліцією. За словами вінгера, він "визнав помилку та закликає не переглядати шкідливі чи образливі відео".

"Я б хотів повернутись назад та виправити помилку. Я ніколи раніше не порушував закон і тривалий час перебуваю в шоці від того, що зі мною сталось. Цей злочин не відбражає моєї сутності як людини", – запевняє Шельдеруп.

Цього сезону вінгер зіграв 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що одного з представників японської федерації футболу спіймали за переглядом дитячої порнографії.