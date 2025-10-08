Представника японської федерації футболу спіймали на перегляді дитячих порнографічних матеріалів

У Франції засудили одного з керівників Японської футбольної асоціації Масанагу Кагеяму. 58-річний функціонер, який відповідав за підготовку тренерів та розвиток молодіжних збірних Японії до 20 років, отримав 18 місяців умовного ув’язнення за зберігання та перегляд педопорнографічних матеріалів.

Інцидент стався під час перельоту з Японії до Чилі, коли літак здійснював проміжну посадку в Парижі. Як повідомляє видання Le Parisien, члени екіпажу рейсу Air France помітили, що Кагеяма в бізнес-класі переглядає на своєму ноутбуці зображення непристойного характеру. Стюардеси одразу ж повідомили про це поліцію, і після посадки в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль посадовця було затримано.

Під час судового засідання в Бобіньї Кагеяма визнав свою провину та заявив, що глибоко шкодує про скоєне. Він виправдовувався тим, що нібито не знав, що така діяльність є незаконною у Франції, і навіть намагався пояснити, що матеріали, які він переглядав, були створені за допомогою штучного інтелекту в рамках "художнього проєкту".

Суд не прийняв ці аргументи. Кагеямі було призначено покарання у вигляді 18 місяців умовного терміну та штрафу в розмірі 5 тисяч євро. Крім того, йому заборонили протягом десяти років займати будь-які посади, пов’язані з роботою з неповнолітніми, а також відвідувати Францію. Його ім’я внесли до французького реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини.

Читайте також : Колишній тренер клубу НФЛ постане перед судом за зберігання 2 тисяч інтимних фотографій студенток

Нагадаємо, Кагеяма раніше був професійним футболістом і тренером, який тривалий час працював у клубах J-League, а пізніше став однією з ключових фігур у системі розвитку молодіжного футболу Японії.

Раніше повідомлялося, що російського тренера з акробатичного рок-н-ролу звинуватили у зґвалтуванні неповнолітніх учениць.