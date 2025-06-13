Брайтон оголосив про трансфер одноклубника Яремчука за 35 мільйонів
Харалампос Костулас
Брайтон
Партнер Романа Яремчука по атаці в Олімпіакосі Харалампос Костулас став гравцем Брайтона.
Про це клуб АПЛ оголосив у своїх соціальних мережах.
18-річний футболіст підписав контракт з чайками строком на п'ять років. За інформацією журналістів, сума переходу склала солідні для Брайтона 35 мільйонів євро.
Костулас є вихованцем Олімпіакоса – минулого сезону він зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів та записав на свій рахунок дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що одним з вінгерів Брайтона зацікавився Арсенал.