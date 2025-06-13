Брайтон оголосив про трансфер одноклубника Яремчука за 35 мільйонів

Партнер Романа Яремчука по атаці в Олімпіакосі Харалампос Костулас став гравцем Брайтона.

Про це клуб АПЛ оголосив у своїх соціальних мережах.

18-річний футболіст підписав контракт з чайками строком на п'ять років. За інформацією журналістів, сума переходу склала солідні для Брайтона 35 мільйонів євро.

We are delighted to confirm that Charalampos Kostoulas will join the club on 1 July for an undisclosed fee! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 12, 2025

Костулас є вихованцем Олімпіакоса – минулого сезону він зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів та записав на свій рахунок дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що одним з вінгерів Брайтона зацікавився Арсенал.