Арсенал додав у свій шорт-лист вінгера Брайтона

Атакувальний півзахисник Брайтона Каору Мітома може перебратись до Арсенала влітку.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Каноніри" додали японця у свій шорт-лист після того, як зазнали певний труднощів у переговорах з гравцем Реала Родріго. Бразилець висунув Арсеналу такі вимоги щодо зарплати, які Берта вважає несправедливими.

🚨🆕 Not only are FC Bayern interested in Kaoru #Mitoma — Arsenal have also added him to their list for the summer!



Andrea Berta and his team are assessing various profiles/candidates for the wing. Mitoma is one of them. Rodrygo is considered the dream signing, but a potential… pic.twitter.com/6QxAlAEHQb — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 25, 2025

У сезоні-2024/25 28-річний Мітома зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його у 45 млн євро.

Зазначимо, що загалом Арсенал планує підсилити влітку декілька позицій: півзахист, напад та лівий фланг атаки.

Головною трансферною ціллю "канонірів" є Беньямін Шешко з Лейпцига – команди вже розпочали переговори.

Напередодні також повідомлялось про інтерес лондонців до нападника Наполі.