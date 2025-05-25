Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал додав у свій шорт-лист вінгера Брайтона

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 11:52
Арсенал додав у свій шорт-лист вінгера Брайтона
Каору Мітома
Getty images

Атакувальний півзахисник Брайтона Каору Мітома може перебратись до Арсенала влітку.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Каноніри" додали японця у свій шорт-лист після того, як зазнали певний труднощів у переговорах з гравцем Реала Родріго. Бразилець висунув Арсеналу такі вимоги щодо зарплати, які Берта вважає несправедливими.

У сезоні-2024/25 28-річний Мітома зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його у 45 млн євро.

Зазначимо, що загалом Арсенал планує підсилити влітку декілька позицій: півзахист, напад та лівий фланг атаки. 

Головною трансферною ціллю "канонірів" є Беньямін Шешко з Лейпцига – команди вже розпочали переговори.

Напередодні також повідомлялось про інтерес лондонців до нападника Наполі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Брайтон Футбольні трансфери Каору Мітома

Каору Мітома

Зірка Брайтона може стати одноклубником Роналду
Манчестер Юнайтед зацікавлений у вінгері Брайтона Мітомі

Останні новини