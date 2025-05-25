Арсенал додав у свій шорт-лист вінгера Брайтона
Атакувальний півзахисник Брайтона Каору Мітома може перебратись до Арсенала влітку.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
"Каноніри" додали японця у свій шорт-лист після того, як зазнали певний труднощів у переговорах з гравцем Реала Родріго. Бразилець висунув Арсеналу такі вимоги щодо зарплати, які Берта вважає несправедливими.
У сезоні-2024/25 28-річний Мітома зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його у 45 млн євро.
Зазначимо, що загалом Арсенал планує підсилити влітку декілька позицій: півзахист, напад та лівий фланг атаки.
Головною трансферною ціллю "канонірів" є Беньямін Шешко з Лейпцига – команди вже розпочали переговори.
Напередодні також повідомлялось про інтерес лондонців до нападника Наполі.