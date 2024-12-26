Палмер побив рекорд Челсі, який тримався понад 20 років

Лідер лондонського Челсі Коул Палмер забив найбільшу кількість голів в АПЛ в історії клубу за один календарний рік.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 26 грудня, англієць відзначився результативним ударом у матчі 18-го туру АПЛ проти Фулгема (1:2). Це вже 26-й гол за Челсі у календарному 2024 році, що стало новим рекордом.

Попереднє досягнення належало Джиммі Флойду Гассельбайнку, який у 2001 році відзначився 25 забитими м'ячами.

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У сезоні-2024/25 Палмер зіграв 18 матчів за "синіх" в АПЛ. За цей час він забив 12 голів та віддав 6 асистів. Він є найкращим бомбардиром клубу та разом з командою посідає 2 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, одноклубник Палмера українець Михайло Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.