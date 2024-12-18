Мудрик найняв юридичну фірму для роботи над своєю справою: вона представляла інтереси Погба

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик найняв юридичну фірму Morgan Sports Law для роботи над своєю справою, "сині" також надали підтримку гравцю.

Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше ця фірма допомогла експівзахиснику збірної Франції та Ювентуса Полю Погба скоротити термін дискваліфікації з 4 років до 18 місяців.

Нагадаємо, у вересні 2023-го стало відомо, що 31-річний француз у серпні 2023 року здав позитивну допінг-пробу на тестостерон. У лютому 2024-го Погба дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил, але після розгляду апеляції у Спортивному арбітражному суді (CAS) відсторонення гравця скоротили до 18 місяців, хоча захист просив зменшити термін дискваліфікації до 12 місяців.

17 грудня стало відомо, що після матчу за збірну України в листопаді Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест на мілдронат. Про це гравця та лондонський Челсі сповістила Футбольна асоціація Англії (FA).

Вінгера збірної України одразу підтримали його колишні одноклубники по донецькому Шахтарю – Георгій Судаков та Анатолій Трубін.