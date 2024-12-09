Коул Палмер оформив 50 гольових дій за 48 матчів АПЛ – швидше цієї позначки досягли лише троє
Коeл Палмер
Фото: FC Chelsea
В матчі 15-го туру Англійської Прем’єр-ліги між Челсі та Тоттенгемом (4:3) півзахисник "синіх" Коул Палмер реалізував два пенальті та досягнув позначки в 50 гольових дій (33+17) в АПЛ за 48 матчів.
Про це інформує портал Squawka.
Швидше за хавбека "аристократів" цієї позначки досягли лише троє гравців: Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті) за 39 матчів, Енді Коул (Ньюкасл) - 43 гри та Мохамед Салах (Ліверпуль) за 46 матчів.
Нагадаємо, у поточному сезоні 22-річний англієць забив 11 голів та віддав 6 асистів у межах АПЛ.
Також "Колд" Палмер у 15-му турі побив рекорд АПЛ у реалізації пенальті.