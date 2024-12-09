Коул Палмер оформив 50 гольових дій за 48 матчів АПЛ – швидше цієї позначки досягли лише троє

В матчі 15-го туру Англійської Прем’єр-ліги між Челсі та Тоттенгемом (4:3) півзахисник "синіх" Коул Палмер реалізував два пенальті та досягнув позначки в 50 гольових дій (33+17) в АПЛ за 48 матчів.

Про це інформує портал Squawka.

Cole Palmer is the only player to be directly involved in 50 goals in the Premier League since the start of last season.



◎ 48 games

◉ 33 goals

◉ 17 assists



38 of them have come in 2024, a new Chelsea record in a calendar year. 🧊#TOTCHE | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/qQhar5frL5 — Squawka (@Squawka) December 8, 2024

Швидше за хавбека "аристократів" цієї позначки досягли лише троє гравців: Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті) за 39 матчів, Енді Коул (Ньюкасл) - 43 гри та Мохамед Салах (Ліверпуль) за 46 матчів.

Нагадаємо, у поточному сезоні 22-річний англієць забив 11 голів та віддав 6 асистів у межах АПЛ.

Також "Колд" Палмер у 15-му турі побив рекорд АПЛ у реалізації пенальті.