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Коул Палмер оформив 50 гольових дій за 48 матчів АПЛ – швидше цієї позначки досягли лише троє

Микита Павлів — 9 грудня 2024, 09:20
Коул Палмер оформив 50 гольових дій за 48 матчів АПЛ – швидше цієї позначки досягли лише троє
Коeл Палмер
Фото: FC Chelsea

В матчі 15-го туру Англійської Прем’єр-ліги між Челсі та Тоттенгемом (4:3) півзахисник "синіх" Коул Палмер реалізував два пенальті та досягнув позначки в 50 гольових дій (33+17) в АПЛ за 48 матчів.

Про це інформує портал Squawka.

Швидше за хавбека "аристократів" цієї позначки досягли лише троє гравців: Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті) за 39 матчів, Енді Коул (Ньюкасл) - 43 гри та Мохамед Салах (Ліверпуль) за 46 матчів.

Нагадаємо, у поточному сезоні 22-річний англієць забив 11 голів та віддав 6 асистів у межах АПЛ.

Також "Колд" Палмер у 15-му турі побив рекорд АПЛ у реалізації пенальті.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Челсі Коул Палмер

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