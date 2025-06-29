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Одноклубник Довбика відхилив пропозицію з Росії

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 14:28
Одноклубник Довбика відхилив пропозицію з Росії
Теммі Ебрахам
Getty Images

Партнер Артема Довбика по атаці в Ромі Теммі Ебрахам відхилив пропозицію російського Зеніта про трансфер.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

27-річний англієць не збирається залишати межі топ-5 чемпіонатів та грати в РПЛ.

Нагадаємо, Ебрахам провів сезон-2024/25 в оренді у Мілані, проте "россонері" вирішили не викуповувати гравця. На рахунку 27-річного англійця 10 голів і 7 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Рома влітку продасть Ебрахама або Артема Довбика.

Зеніт, своєю чергою, запланував товариський матч проти швейцарського Сьона.

Теммі Абрагам Зеніт Рома Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери

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