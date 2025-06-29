Одноклубник Довбика відхилив пропозицію з Росії
Теммі Ебрахам
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Партнер Артема Довбика по атаці в Ромі Теммі Ебрахам відхилив пропозицію російського Зеніта про трансфер.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
27-річний англієць не збирається залишати межі топ-5 чемпіонатів та грати в РПЛ.
Нагадаємо, Ебрахам провів сезон-2024/25 в оренді у Мілані, проте "россонері" вирішили не викуповувати гравця. На рахунку 27-річного англійця 10 голів і 7 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося про те, що Рома влітку продасть Ебрахама або Артема Довбика.
Зеніт, своєю чергою, запланував товариський матч проти швейцарського Сьона.