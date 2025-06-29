Одноклубник Довбика відхилив пропозицію з Росії

Партнер Артема Довбика по атаці в Ромі Теммі Ебрахам відхилив пропозицію російського Зеніта про трансфер.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

27-річний англієць не збирається залишати межі топ-5 чемпіонатів та грати в РПЛ.

Tammy #Abraham has turned down #Zenit’s bid. He would like to play in one of the five major european leagues. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 29, 2025

Нагадаємо, Ебрахам провів сезон-2024/25 в оренді у Мілані, проте "россонері" вирішили не викуповувати гравця. На рахунку 27-річного англійця 10 голів і 7 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Рома влітку продасть Ебрахама або Артема Довбика.

Зеніт, своєю чергою, запланував товариський матч проти швейцарського Сьона.