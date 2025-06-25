Трубін отримав другу найвищу оцінку за матч із Баварією на КЧС

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін отримав високий бал за виступ проти Баварії в межах 3 туру групового етапу клубного чемпіонату світу (1:0).

Згідно з аналітичним порталом SofaScore українець заробив 7,8 бала, що на 0,1 менше за найкращого гравця поєдинку Йозуа Кімміха.

Трубін під час зустрічі здійснив 4 сейви, урятував команду під час виходу вінгера мюнхенців Лероя Сане сам на сам, а також двічі перехоплював м'яч у повітрі та виконав 9 з 26 дальніх передач.

Окрім того, українець був відзначений нагородою найкращого гравця матчу від ФІФА.

Ця перемога допомогла лісабонській команді виграти групу C. "Орли" гратимуть у плейоф з командою з другого місця квартету D, де виступають Фламенгу, Челсі, ФК Лос-Анджелес та Есперанс Туніс.