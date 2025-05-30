Саудівський гігант збирається придбати віцекапітана Мілана

Сезон-2024/25 може стати останнім для Тео Ернандеса у складі Мілана.

Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

Згідно з джерелом, на зв'язок із "россонері" вийшов Аль-Хіляль, який бажає придбати 27-річного француза. Саудівський клуб вже підготував першу пропозицію за лівого захисника.

Протягом всього сезону Мілан намагався домовитися з Ернандесом про новий контракт, але справа до підписання угоди так і не дійшла. Контракт футболіста з італійським клубом розрахований до літа 2026 року.

У кампанії-2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, Мілан отримав нового тренера, який раніше вже працював із "дияволами".

Раніше стало відомо, що один з головних героїв Мілана минулого сезону продовжить свою кар'єру у складі Манчестер Сіті.