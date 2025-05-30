Манчестер Сіті узгодив трансфер зірки Мілана

Манчестер Сіті та Мілан узгодили умови трансферу центрального півзахисника "россонері" та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.

Про це повідомляє Ораціо Аккомандо.

За його інформацією, сума трансферу хавбека складе близько 70 мільйонів євро включно з бонусами. Раніше повідомлялося про те, що першу пропозицію від Манчестер Сіті в розмірі 45-50 мільйонів євро Мілан відхилив.

🚨#ManchesterCity e #Milan hanno raggiunto l’intesa per il passaggio di #Reijnders al City. Operazione da circa 70M complessivi, bonus inclusi. Mancano gli ultimi dettagli dettagli burocratici da perfezionare. — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 30, 2025

"Россонері" придбали Рейндерса влітку 2023 року у АЗ Алкмаара за 20,5 мільйона євро. У поточному сезоні 26-річний хавбек збірної Нідерландів став одним із лідерів Мілана. На його рахунку 15 голів і 5 асистів у 54 матчах за італійський клуб у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 50 мільйонів євро.