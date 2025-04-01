УАФ може натуралізувати одного з бразильців Шахтаря
Педріньо
ФК Шахтар Донецьк
Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо може змінити футбольне громадянство на українське.
Слова агента Вілла Данташа наводить видання A Bola.
"Це те, чого вони хочуть понад усе, але ми маємо сумніви. Проблема в тому, що він закриє собі дорогу у збірну Бразилії. Педріньйо надто молодий, щоб ухвалювати такі радикальні рішення.
Потрібно враховувати, що у футболі все змінюється дуже швидко. Те, що на сьогодні здається неможливим – завтра може стати реальністю", – розповів представник бразильця.
У сезоні-2024/25 Педріньйо провів за Шахтар 22 матчі, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.
Зазначимо, що взимку вінгер міг перебратись у бразильський клуб, але у підсумку трансфер провалився.