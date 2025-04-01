УАФ може натуралізувати одного з бразильців Шахтаря

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо може змінити футбольне громадянство на українське.

Слова агента Вілла Данташа наводить видання A Bola.

"Це те, чого вони хочуть понад усе, але ми маємо сумніви. Проблема в тому, що він закриє собі дорогу у збірну Бразилії. Педріньйо надто молодий, щоб ухвалювати такі радикальні рішення.



Потрібно враховувати, що у футболі все змінюється дуже швидко. Те, що на сьогодні здається неможливим – завтра може стати реальністю", – розповів представник бразильця.