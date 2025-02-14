Більше лише в автора забитого м'яча: Довбик дізнався оцінку за матч проти Порту

Український форвард Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок у складі Роми за матч проти Порту (1:1) в межах стикових матчів Ліги Європи.

Портал SofaScore поставив гравцю збірної України 7,3 бала. Більше лише в Зекі Челіка (7,6), який забив гол у ворота "драконів".

Українець провів на полі 75 хвилин. У моменті з взяттям воріт він взяв пряму участь. Саме після боротьби Артема із захисником м'яч відскочив до Челіка, але на сайті УЄФА асист не значиться на рахунку Довбика.

Нападник один раз пробив повз ворота, 30 разів торкнувся до м'яча, віддав 19 точних пасів із 23 (83%), віддав 3 небезпечні асисти, програв 5 низових дуелей та виграв 2 із 3 верхових дуелей.

Нагадаємо, Рома придбала Артема влітку, заплативши Жироні 30,5 млн євро. За італійський клуб у всіх турнірах українець провів 33 матчі, забив 13 голів і віддав 4 результативні передачі.