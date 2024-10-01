Лідер Реала образив капітана Атлетико під час мадридського дербі
Коке та Вінісіус
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У матчі 8 туру Ла Ліги молодий талант Реала Вінісіус Жуніор мав словесну суперечку з капітаном Атлетико Коке, під час якої він сказав іспанцю образливі речі.
Його слова цитує Mundo Deportivo.
"У мене дві перемоги у Лізі чемпіонів, у тебе – нічого. Ти програв, тому що ти поганий гравець, а я виступаю за Реал", – сказав вінгер "бланкос".
Повідомляється, що бразилець вирішив відповісти хавбеку "матрацників" через те, що той звинувачував його у симуляціях.
Нагадаємо, мадридське дербі завершилося внічию. Реал на даний момент має 18 очок і займає другий рядок в таблиці Ла Ліги, в той час як Атлетіко з 16 очками розташовується на третьому місці.