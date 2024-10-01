Лідер Реала образив капітана Атлетико під час мадридського дербі

У матчі 8 туру Ла Ліги молодий талант Реала Вінісіус Жуніор мав словесну суперечку з капітаном Атлетико Коке, під час якої він сказав іспанцю образливі речі.

Його слова цитує Mundo Deportivo.

"У мене дві перемоги у Лізі чемпіонів, у тебе – нічого. Ти програв, тому що ти поганий гравець, а я виступаю за Реал", – сказав вінгер "бланкос".

Повідомляється, що бразилець вирішив відповісти хавбеку "матрацників" через те, що той звинувачував його у симуляціях.

Vinicius to Koke after he tried to start on him:



“I have two Champions League, you… nothing.” 😂



pic.twitter.com/Px3R6xYieX — TC (@totalcristiano) September 30, 2024

Нагадаємо, мадридське дербі завершилося внічию. Реал на даний момент має 18 очок і займає другий рядок в таблиці Ла Ліги, в той час як Атлетіко з 16 очками розташовується на третьому місці.