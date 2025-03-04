Інтер втратив ключового гравця на декілька тижнів

Лівий захисник Інтера та збірної Італії Федеріко Дімарко отримав травму м’язу стегна.

Про це повідомляє пресслежба міланського клубу.

За прогнозами лікарів, Дімарко пропустить приблизно три тижні. Це означає, що він точно не зіграє в обох матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Феєнорда (5 і 11 березня), а також поєдинки Серії А проти Монци та Аталанти (8 і 16 березня відповідно).

Найімовірніше, Дімарко повернеться у гру вже після березневої паузи на матчі національних збірних.

Травму 27-річний італієць отримав у матчі 27 туру Серії А проти Наполі, який завершився внічию 1:1. Саме Дімарко відкрив рахунок у цьому матчі.

У поточному сезоні на рахунку захисника 4 голи та 7 асистів у 34 матчах за Інтер у всіх турнірах.