Один із лідерів Інтера може не зіграти проти Реала
Лівий захисник Інтера та збірної Італії Федеріко Дімарко може пропустити матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Напередодні Інтер у 3 турі Серії А здобув вольову перемогу 3:2 над Наполі, Дімарко в цьому матчі відзначився асистом на Лаутаро Мартінеса на 56 хвилині. Втім, уже через 6 хвилин 28-річний італієць покинув поле через біль у коліні.
У Дімарко виявлено легке розтягнення зв'язок коліна. Відновлення не займе багато часу, проте захисник може пропустити матчі проти Реала, який відбудеться у вівторок, 8 вересня. У понеділок, 7 вересня, Дімарко пройде детальне медобстеження, за підсумками якого буде ухвалене рішення щодо його участі в матчі в Мадриді.
Контракт захисника з Інтером діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.