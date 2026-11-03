Інтер автоматично продовжив контракт із MVP сезону в Серії А – Романо

Міланський Інтер продовжив контракт із лівим захисником збірної Італії Федеріко Дімарко.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Дімарко з Інтером діяв до літа 2027 року. В угоді була прописана опція автоматичного продовження угоди ще на рік, яку Інтер активував. Зарплата 28-річного захисника зросте до понад 5 мільйонів євро на рік.

При цьому, сторони продовжують вести переговори про продовження контракту на більш тривалий термін.

Нагадаємо, у травні Дімарко був визнаний найкращий гравцем сезону в Серії А, він віддав рекордну для італійського чемпіонату кількість асистів за один сезон.

У поточному сезоні на рахунку Дімарко 2 асисти в 20 матчах за Інтер у всіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.