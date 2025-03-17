Тоді айкосів не було: Селезньов епічно відповів на питання про куріння в автобусі збірної України

Колишній нападник Дніпра і Шахтаря Євген Селезньов розсмішив своєю відвертою відповіддю на питання під час аналітичної програми в Ютубі.

Ексгравець збірної України завітав на шоу "Футбол 360", де він виступив у ролі експерта, розповідаючи про певні аспекти гри і висловлюючись про матчі УПЛ.

Один із ведучих програми Роман Бебех задав Євгену цікаве питання, відповідь на яке розірвала студію.

– Ти завжди був адепт концепту "Ми пили, але грали", чи правда, що на одному з матчів збірної ти дозволив собі прям в автобусі покурити Iqos?

– Ні, в той час не було ще Iqos.

Нагадаємо, Євген Селезньов завершив професійну кар'єру у травні 2023 року. Останнім його професійним клубом був Минай.

Форвард є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України, записавши на свій рахунок 117 голів. Другим йде Сергій Ребров (123), а рекорд належить Максиму Шацьких – 124.