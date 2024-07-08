Ваші очікування — ваші проблеми. Наскільки збідніли можливості Ротаня у виборі складу олімпійської збірної України

Олімпійська збірна України з футболу їде на перші в своїй історії Ігри. Змагання пройде з 24 липня до 10 серпня. Втім, задіяти усіх бажаних гравців головний тренер команди Руслан Ротань аж ніяк не зможе. Ба, навіть більше — мова про суттєві кадрові зміни, які можуть завадити втілити в життя усі плани тренерського штабу.

Що ж сталося, і як дійсний стан справ відобразиться на потенціалі "синьо-жовтих" олімпійців? Аналізуємо в нашому матеріалі.

Хто поїде у Францію?

Наповнення заявки команди на турнір у цілому несподіванкою аж ніяк не стало, проте, як виявилося, на ОІ не поїдуть дійсно багато футболістів, яких у списку чекали.

Воротарі: Кіріл Фесюн (Шахтар), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК), Олексій Сич (Рух), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Крупський, Євген Павлюк (Ворскла), Арсеній Батагов (Зоря), Володимир Салюк (Чорноморець).

Захисники: Максим Хлань (Лехія), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Кирило Сігєєв (усі — Шахтар), Микола Михайленко, Максим Брагару, Валентин Рубчинський (усі — Динамо), Олег Федор (Рух), Артем Шулянський (Олександрія), Владислав Велетень (Колос).

Нападники: Данило Сікан (Шахтар), Ігор Краснопір (Рух).

У підсумку найбільше представництво має Шахтар — 5 футболістів, який не делегував виконавців хіба що в оборону. Трьох гравців відпустило київське Динамо. Так само по 3 гравці у збірну поїхали з Руха та Олександрії. Двох футболістів надала полтавська Ворскла. По одному виконавцю представляють Дніпро-1, австрійський ЛАСК, Зорю, Чорноморець, польську Лехію та Колос.

Величезні кадрові втрати

Як виявилося, з футболістів, які торували шлях на Олімпіаду, на Ігри поїдуть лише 9 гравців. Це воротар Фесюн, захисники Сич, Таловєров, Батагов та Салюк, півзахисники Криськів, Брагару та Очеретько, а також нападник Сікан.

Натомість Ротань залишився без цілого ряду футболістів, які виглядають не тільки такими, які здатні додати потенціалу цій команді, а й явно "просилися" у стартову 11-ку. Серед них — 6 футболістів, які були в заявці національної збірної України, але за віком у олімпійську команду проходили. Про кого ж мова?

Перелік таких виконавців дійсно вражає.

Кого не зможе задіяти тренерський штаб олімпійської збірної України на ОІ-2024

Анатолій Трубін (Бенфіка);

Руслан Нещерет (Динамо);

Ілля Забарний (Борнмут);

Іван Желізко (Лехія);

Володимир Бражко (Динамо);

Костянтин Вівчаренко (Динамо);

Артем Бондаренко (Шахтар);

Олександр Назаренко (Полісся);

Георгій Судаков (Шахтар);

Єгор Ярмолюк (Брентфорд);

Михайло Мудрик (Челсі);

Владислав Ванат (Динамо).

Не рахуючи позиції центрального та правого захисника, перед нами — повноцінна команда. З футболістами, які мають постійну ігрову практику в кращих клубах УПЛ, а також гравцями, які представляють колективи провідних західноєвропейських чемпіонатів. З усіх перелічених виконавців про власну відмову від участі в турнірі сказав лише Забарний. Решта футболістів не поїдуть на змагання через рішення своїх клубів.

Ослаблений, але спроможний склад?

Та що б там не було, ліпити Ротаню треба з того, що є. Чи цього "є" достатньо для того, щоб претендувати на вихід із квартету?

Наставник, який поєднує роботу в збірній із працею в Олександрії, мусить робити ставку на футболістів із чемпіонату України, яких у заявці 20 із загального числа в 22 гравці. Проте саме два легіонери в особах Таловєрова та Хланя, на позиціях правого центрального захисника та лівого вінгера виглядають як основні опції.

На інших ділянках спрогнозуємо кістяк із представників Динамо, Шахтаря та Руха, розбавлений присутністю гравців Зорі та Колоса. Найбільше питань — по позиціях лівого захисника, центрального та атакувального хавбеків, а також правого вінгера, де конкуренція залишається високою навіть після втрати, як видається, більш статусних виконавців.

Вибір між Брагару та Мартинюком, Михайленком та Рубчинським, Велетнем, Федором, Шулянським та Сігєєвим, виглядають головними інтригами і водночас приємним головним болем для тренерського штабу.

Ситуація, якої уникнути було неможливо?

Футбольні змагання на Олімпіаді-2024 в програму матчів (календар) ФІФА не входять. Це дозволяє клубам вирішувати долю своїх футболістів на власний розсуд. Часові проміжки проведення олімпійського турніру співпадають із завершенням зборів команд, а також стартом кваліфікації європейських клубних турнірів.

В сухому залишку маємо ситуацію, в яку УАФ вирішила не втручатися, а олімпійська збірна України залишилася на узбіччі інтересів клубів УПЛ. Очільник українського футболу Андрій Шевченко, як і все керівництво федерації, надав перевагу стратегії багатозначного дипломатичного мовчання. Позиція самого Ротаня цілком природна. Як і питання "навіщо взагалі виходити на престижний турнір із таким ставленням до справи?". Та як перше, так і друге, лишилися важливими, але проігнорованими й виштовханими за дужки ситуації, запитами без відповіді.