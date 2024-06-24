Забарний: Я не можу постійно грати в футбол

Центрбек збірної України на Євро-2024 Ілля Забарний розповів чому він відмовився від участі за збірну на Олімпійських іграх 2024.

Про це гравець розповів у інтерв'ю для Youtube-каналу УАФ

"Україна вперше на цьому турнірі, він дуже важливий, але якщо я туди поїду, то пропущу передсезонну підготовку з Борнмутом, я не зможу відновитися і відпочити. Це не критично, але дуже важливо, на мене чекає дуже довгий сезон в АПЛ, потрібно правильно підготуватися. Я не можу 24/7 грати в футбол, я дуже хочу, але розумію, що якщо я буду скрізь, я можу вигоріти. Мені сумно, що так є. Я думаю, що мають грати ті гравці, які мало грають за свої клуби, щоб отримати досвід, мають грати ті футболісти, які заслуговують на це", — сказав Забарний.

Нагадаємо, нещодавно олімпійська збірна України впевнено перемогла Панаму в третьому турі міжнародного товариського турніру імені Моріса Ревелло. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.