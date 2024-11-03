Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо забило 5 м'ячів у ворота Інгульця: огляд матчу УПЛ

Микола Дендак — 3 листопада, 22:10
Динамо забило 5 м'ячів у ворота Інгульця: огляд матчу УПЛ
ФК Динамо

Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над Інгульцем у матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2.

Огляд

Чемпіонат України – УПЛ
12 тур, 3 листопада

Динамо – Інгулець 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 – Ванат (4), 2:0 – Кабаєв (25), 2:1 – Кисленко (32), 3:1 – Малиш (39, а.г.), 4:1 – Ванат (44), 4:2 – Михавко (58, а.г), 5:2 – Шапаренко (75)

Динамо: Бущан – Тимчик, Михавко, Біловар, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Караваєв (Рубчинський, 72), Буяльський (Ярмоленко, 72), Кабаєв – Ванат

Інгулець: Паламарчук – Пушкарьов (Дубілей, 72), Малиш, Вілівальд, Мисик – Петько (Лісняк, 46) – Білоцерковець, П'ятов, Волохатий, Могильний – Кисленко (Сітало, 72)

Нагадаємо, сьогодні Олександрія вдома мінімально перемогла Полісся та очолила турнірну таблицю. Проте після перемоги Динамо повернуло собі першу сходинку.

Динамо Київ Інгулець Чемпіонат України, УПЛ

Динамо Київ

Одноклубники кажуть, що конкурую з Ванатом: Михавко прокоментував черговий автогол
Для мене це взагалі не проблема: Шовковський прокоментував 3 автогол Михавка в сезоні
Шовковський: Гра проти Інгульця вийшла непростою
Хотіли зіграти агресивно: Кобін – про поразку від Динамо в 12 турі УПЛ
Два автоголи та дубль Ваната: Динамо розгромило Інгулець у 12 турі УПЛ

Останні новини