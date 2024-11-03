Динамо забило 5 м'ячів у ворота Інгульця: огляд матчу УПЛ

Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над Інгульцем у матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2.

Огляд

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 3 листопада

Динамо – Інгулець 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 – Ванат (4), 2:0 – Кабаєв (25), 2:1 – Кисленко (32), 3:1 – Малиш (39, а.г.), 4:1 – Ванат (44), 4:2 – Михавко (58, а.г), 5:2 – Шапаренко (75)

Динамо: Бущан – Тимчик, Михавко, Біловар, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Караваєв (Рубчинський, 72), Буяльський (Ярмоленко, 72), Кабаєв – Ванат

Інгулець: Паламарчук – Пушкарьов (Дубілей, 72), Малиш, Вілівальд, Мисик – Петько (Лісняк, 46) – Білоцерковець, П'ятов, Волохатий, Могильний – Кисленко (Сітало, 72)

Нагадаємо, сьогодні Олександрія вдома мінімально перемогла Полісся та очолила турнірну таблицю. Проте після перемоги Динамо повернуло собі першу сходинку.