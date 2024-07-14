Оболонь без шансів програла Епіцентру в товариському матчі

Київська Оболонь зазнала поразки від першолігового Епіцентра у товариському у межах підготовки до сезону-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Зауважимо, що всі 6 голів були забиті ще у першому таймі зустрічі.

Контрольний матч

14 липня

Оболонь — Епіцентр 2:4 (2:4)

Голи: 0:1 - 2 Беженар, 0:2 - 6 Кравчук, 1:2 - 26 Тарануха, 2:2 - 31 Курко, 2:3 - 38 Бендера, 2:4 - 45+1 Кравчук.

За підсумками сезону-2023/24 Епіцентр отримав право боротися за місце в Українській Прем'єр-лізі з Вересом, проте поступився за підсумками двоматчевого протистояння. Перший поєдинок завершився внічию, а в другому впевнено перемогли рівняни.

Нагадаємо, напередодні Оболонь підсилилась півзахисником Металіста 1925.