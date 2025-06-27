Екстренер ЛНЗ став асистентом Антоненка в Оболоні

Київська Оболонь підписала контракт з Олександром Ковпаком, який стане новим помічником головного тренера Олександра Антоненка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

42-річний Ковпак раніше очолював черкаський ЛНЗ. Під його керівництвом клуб пробився в Українську Прем'єр-лігу у 2022 році.

Загалом до тренерського штабу Олександра Антоненка увійдуть: Олександр Ковпак, Денис Шапочніков, Микола Михайлов, Максим Покотилюк.

Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.

Минулий сезон "пивовари" завершили на 11 місці.