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Екстренер ЛНЗ став асистентом Антоненка в Оболоні

Олександр Булава — 27 червня 2025, 22:26
Екстренер ЛНЗ став асистентом Антоненка в Оболоні
Олександр Ковпак
Оболонь

Київська Оболонь підписала контракт з Олександром Ковпаком, який стане новим помічником головного тренера Олександра Антоненка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

42-річний Ковпак раніше очолював черкаський ЛНЗ. Під його керівництвом клуб пробився в Українську Прем'єр-лігу у 2022 році.

Загалом до тренерського штабу Олександра Антоненка увійдуть: Олександр Ковпак, Денис Шапочніков, Микола Михайлов, Максим Покотилюк.

Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.

Минулий сезон "пивовари" завершили на 11 місці.

Ковпак Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

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