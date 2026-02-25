Оболонь підпише колишнього вінгера Колоса

Колишній вінгер Колоса Максим Третьяков залишиться виступати в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравець продовжить кар'єру в Оболоні.

Сьогодні, 25 лютого, 29-річний хавбек пройшов медогляд у київському клубі. Очікується, що контракт буде підписаний як мінімум до кінця 2026-го.

Колос достроково припинив співпрацю з Третьяковим у січні поточного року, контракт гравця з ковалівським клубом був чинним до літа.

Команда з Ковалівки придбала півзахисника влітку 2024 року з Дніпра-1 за 200 тисяч євро. Цього сезону він провів 11 матчів без результативних дій.

Раніше стало відомо, що Колос підпише контракт з колишнім хавбеком Шахтаря Тарасом Степаненком.