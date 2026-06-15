Оболонь продовжила контракт з опорним півзахисником

Столична Оболонь оголосила про продовження угоди з півзахисником Тарасом Морозом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі угоди не розголошуються.

30-річний Мороз виступає за "пивоварів" з літа 2022 року. На його рахунку 78 матчів, у яких він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Раніше Оболонь продовжила контракти з сімома футболістами: воротарем Назарієм Федорівським, захисниками Максимом Грисьо та Євгеном Шевченком, опорним півзахисником Тарасом Морозом та хавбеком Сергієм Сухановим, а також фланговими універсалами Ігорем Мединським і Сергієм Сухановим.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Оболоні Максим Третьяков продовжить свою кар'єру в Олександрії.