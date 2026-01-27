Оболонь попрощалася з основним захисником команди

Київська Оболонь повідомила про припинення співпраці з центральним захисником Валерієм Дубком.

Про це йдеться на офіційному сайті "пивоварів".

Колишній гравець молодіжної збірної України перебував у команді впродовж двох з половиною років.

"Дякуємо за працю, емоції та час, проведений у зелено-білих кольорах. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових викликів і тільки перемог – як на полі, так і за його межами. До зустрічі на футбольних дорогах", – йдеться у повідомленні пресслужби клубу.

Уродженець Донецька під час ігрової кар'єри виступав за Ворсклу, Чорноморець, Зорю та бельгійський Дендер.

У складі Оболоні Дубко зіграв 69 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що під час зимової перерви Оболонь підписала двох захисників: Павла Полегенька з львівських Карпат та Олександра Жовтенка з Інгульця. Також новим гравцем пивоварів став півзахисник Роман Волохарий, який у першій частині сезону виступав у Першій лізі за Інгулець.